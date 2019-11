Download Lagu Selena Gomez Berjudul It Ain't Me, MP3 Gudang Lagu Selena Gomez Terpopuler 2019

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Yuk simak, cara unduh atau download lagu Selena Gomez berjudul It Ain't Me, dalam MP3 Gudang Lagu Selena Gomez terhits dan terpopuler 2019.

Termasuk lirik lagu It Ain't Me, video klip It Ain't Me dan cara streaming untuk dengar lagu online 2019.

It Ain't Me merupakan salah satu dari sekian banyak judul lagu terpopuler dari Selena Gomez.

It Ain't Me ditulis Selena Gomez bersama Alexandra Leah Tamposi, Andrew Wotman, Brian D Lee dan Kyrre Gorvell-Dahll.

Lagu It Ain't Me dipopulerkan Selena Gomez bersama Kyrre Gørvell-Dahll atau yang lebih dikenal DJ Kygo.

Lagu It Ain't Me menjadi salah satu dari lima lagu yang terdapat di dalam album Stargazing.

Stargazing sendiri adalah album musik DJ Kygo yang dirilis pada 22 September 2017.

• Download Lagu The Heart Wants What it Wants Selena Gomez, Tonton Video Klipnya

Berikut lirik lagu It Ain't Me

I had a dream

We were sipping whiskey neat