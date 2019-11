ILC TV One Selasa 12 November 2019 Bahas Anies Tak Henti Dirundung Tuduhan 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - ILC TV One Selasa 12 November 2019 membahas tema Anies Tak Henti Dirundung Tuduhan.

Demikian disampaikan Karni Ilyas Host ILC TV One via akun Twitter resminya, Senin 11 November 2019.

Unggahan Karni Ilyas pun dibanjiri komentar dari netizen.

Hingga berita ini ditulis, Twit Karni Ilyas telah mendapatkan 400 komentar dan 1.500 like.

Diketahui, rencana anggaran DKI tahun 2020 menjadi sorotan publik karena ada beberapa anggaran yang dianggap salah atau aneh.

Anggaran-anggaran aneh yang muncul itu di antaranya biaya influencer Rp 5 miliar, jalur sepeda Rp 73 miliar, pengadaan lem aibon Rp 82,8 miliar, hingga anggaran ballpoint di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jaktim sebesar Rp 124 miliar.

Atas serangan ini pun Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan penjelasan.

Anies mengatakan sistem digital yang tidak smart menjadi penyebab adanya keanehan anggaran.

Sistem warisan yang mengandalkan manusia itu, kata dia, mengakibatkan adanya masalah penganggaran selama bertahun-tahun.

"Iya, jadi sistemnya sekarang ini sudah digital, but not a smart system. Itu hanya digital aja, mengandalkan orang untuk me-review. Itu sudah berjalan bertahun tahun. Karena itu ini akan diubah, tidak akan dibiarkan begitu saja. Let's do it in a smart way," ucap Anies Baswedan kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (30/10).