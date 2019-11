PT Bukit Asam Gelar Vendor Gathering 2019, Direktur Niaga PTBA Ungkap Tujuannya 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - PT Bukit Asam Tbk, mengadakan Vendor Gathering 2019 di Gedung Serba Guna PTBA Unit Pelabuhan Tarahan, Bandar Lampung, pada Kamis, 07 November 2019, pukul 09.00 WIB.

Vendor Gathering 2019 yang mengambil tema “Growing Together With Professional and Integrity” dihadiri oleh 136 vendor atau mitra kerja PTBA yang berlokasi di Lampung.

Direktur Niaga PT Bukit Asam Tbk Adib Ubaidillah mengungkapkan, latar belakang diadakan Vendor Gathering 2019 karena vendor berperan penting dalam mendukung kegiatan operasional untuk memastikan kemajuan bisnis perusahaan dengan mitra usaha yang beragam.

Adib Ubaidillah mengatakan, hubungan kerja sama yang berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) perlu dilakukan agar kedua belah pihak saling percaya dan bekerja secara profesional serta berintegritas tinggi.

"Tujuannya adalah mempererat silaturahmi dan kebersamaan antara PTBA dan mitra kerja, serta membangun engagement dan hubungan kerja sama yang lebih erat antar perusahaan dengan mitra kerja," kata Adib Ubaidillah, Rabu, 13 November 2019.

Tak hanya itu, Adib Ubaidillah juga menyampaikan, gelaran vendor gathering 2019 juga untuk memberikan atau update informasi mengenai sistem pengadaan di PTBA.

"Selain itu juga untuk meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan antara PTBA dan mitra kerja, serta sebagai wadah komunikasi antara PTBA dengan rekan kerja, yang merupakan pihak yang penting dalam pencapaian tujuan perusahaan," ucap Adib Ubaidillah.

Adib Ubaidillah dalam menyampaikan arahannya menggunakan Teleconference dari kantor PTBA Jakarta.

"Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada vendor PTBA yang telah berperan dan berkontribusi secara signifikan terhadap PTBA dalam pencapai tujuan perusahaan," imbuh Adib Ubaidillah.

"PTBA akan terus berkembang dengan target-target pengembangan usaha ke depan yang signifikan sehingga dibutuhkan para vendor yang dapat bermitra dan mendukung PTBA dalam upaya pengembangan tersebut," tambah Adib Ubaidillah.