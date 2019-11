Download Film Jumanji Subtitle Bahasa Indonesia (Sub Indo), Video Nonton Online (Streaming)

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Bagi kamu penggemar film thriller-fantasi Amerika Serikat, berikut cara unduh atau download film Jumanji dengan terjemahan atau subtitle bahasa Indonesia (sub Indo), dalam download film Hollywood terpopuler 2019.

Simak juga nonton online via streaming Jumanji di HP atau ponsel.

Selain itu, kamu pun bisa menyimak sinopsis Jumanji dalam artikel ini.

Jumanji merupakan film thriller-fantasi Amerika Serikat yang dirilis pertama kali sekuel filmnya pada 1995.

Penggarapan film Jumanji pertama kali disutradarai oleh Joe Johnston, yang dibuat berdasarkan novel yang ditulis oleh Chris Van Allsburg pada tahun 1981.

Berdurasi 104 menit, pemeran film Jumanji didukung para artis, seperti Robin Williams, Kirsten Dunst, Bradley Pierce, dan Bonnie Hunt.

Selain itu, para pemeran film Jumanji ada juga yang lainnya.

Adapun setelah penayangan film ini didedikasikan untuk Stephen L. Price.

Film yang dirilis pertama kali pada 15 Desember 1995 ini bercerita tentang sebuah permainan ajaib yang di dalamnya terdapat binatang-binatang.

Binatang-binatang itu akan keluar jika tertera pada papan permainan.

Nantinya permainan tersebut baru akan usai jika salah satu dari pemain ada yang dapat mencapai titik Jumanji.

Seri film Jumanji terbaru juga tayang perdana pada tahun 2017 dengan mengusung judul Jumanji: Welcome to the Jungle.