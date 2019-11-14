Lagu Korea
Download Lagu Feel Special MP3 TWICE, Tonton Video Klip Feel Lagu Korea Terbaru 2019
Album kedua TWICE pada tahun 2019 memiliki judul title track yang sama dengan nama albumnya, yaitu Feel Special.
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Yuk simak cara unduh atau download lagu Feel Special dinyanyikan TWICE, dalam MP3 lagu Korea terbaru 2019.
Simak juga lirik lagu Feel Special dan video klip Feel Special dalam artikel ini.
TWICE baru saja meluncurkan mini album terbaru bertajuk Feel Special.
Album kedua TWICE pada tahun 2019 memiliki judul title track yang sama dengan nama albumnya, yaitu Feel Special.
Lagu Feel Special TWICE tulis oleh CEO JYP Entertainment, Park Jin Young.
Park Jin Young menciptakan lagu Feel Special TWICE bersama Ollipop dan Hayley Aitken.
Lirik lagu Feel Special menggambarkan seseorang yang seperti cahaya di ujung terowongan yang gelap.
Berikut lirik lagu Feel Special - TWICE
geuleon nal-i iss-eo
gabjagi honjain geosman gat-eun nal
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Penulis: Resky Mertarega S
Editor: Daniel Tri Hardanto
Sumber: Tribun Lampung