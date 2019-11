Mitsubishi Motors Auto Show, Pengunjung Diajak Test Drive Xpander Exceed

Laporan Reporter Tribun Lampung Jelita Kinanti

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (PT MMKSI), distributor resmi kendaraan penumpang dan niaga ringan dari Mitsubishi Motors Corporation (MMC) di Indonesia, menghadirkan jajaran produknya lebih dekat dengan masyarakat Lampung dan sekitarnya melalui program Mitsubishi Motors Auto Show.

Mitsubishi Motors Auto Show berlangsung di Mal Boemi Kedaton tanggal 13-17 November 2019. Dalam Mitsubishi Motors Auto Show hadir PT Budi Berlian Motor dan PT Lautan Berlian Utama Motor selaku dealer Mitsubishi di Lampung.

CEO PT Lautan Berlian Utama Motor Dewa A Astawa mengatakan, melalui Mitsubishi Motors Auto Show, PT MMKSI untuk pertama kalinya di Lampung memperkenalkan produk terbarunya Mitsubishi Xpander Cross yang baru diluncurkan di Jakarta tanggal 12 November 2019.

Dengan mengusung nuansa desain global Mitsubishi Motors yang didominasi warna hitam dan tagline drive your ambition, dalam Mitsubishi Motors Auto Show, PT MMKSI menampilkan lima unit Mitsubishi yakni Xpander Cross, Eclipse Cross, New Triton, Xpander Exceed MT, dan Pajero Sport Dakar 4x2. Pengunjung berkesempatan untuk merasakan langsung sensasi berkendara dengan kendaraan penumpang Mitsubishi melalui unit test drive Xpander varian Ultimate serta Exceed M/T dan Pajero Sport Dakar 4x2.

Mengenai harga OTR Mitsubishi Xpander Cross, Dewa menyampaikan, Mitsubishi Xpander Cross M/T Rp 270.600.000, A/T Rp 280.600.000, dan A/T (premium package) Rp 289.600.000. Konsumen yang membeli Mitsubishi Xpander Cross akan mendapatkan gratis biaya jasa service hingga 4 tahun atau 50 ribu kilometer, gratis suku cadang hingga 4 tahun atau 50 ribu kilometer, asuransi ban selama satu tahun dan asuransi kecelakaan selama satu tahun.

Bagi yang melakukan pembelian Xpander akan mendapatkan berbagai program menarik yang berlaku hingga akhir November 2019. Diantaranya lucky dip berhadiah emas 3 gram dan voucher sodexo Rp 2 juta. Ada juga lucky draw dengan hadiah 1 unit Pajero Sport, 3 unit Xpander, 30 holiday package to japan, dan 150 iPhone XR 128GB.

Program lainnya bunga 0 persen dengan tenor hingga 2 tahun, DP ringan mulai dari 10 persen, atau gratis asuransi 2 tahun untuk pembayaran melalui PT Dipo Star Finance. Kemudian ada special trade in promo program (khusus tipe ultimate, sport, dan exceed), dan gratis kaca film.

Selama Mitsubishi Motors Auto Show berlangsung, total penjualan Xpander termasuk Xpander Cross, Pajero Sport, Eclipse Cross, Triton, dan Outlander ditargetkan sebanyak 120 unit. Target itu diyakini akan tercapai. Khusus untuk Xpander Cross penjualan per bulan ditargetkan 24-25 unit.

Sebab dilihat market share dan penjualan Mitsubishi di Lampung selama Januari-September 2019 cukup menggembirakan. Market share Pajero Sport 58 persen dengan penjualan 72 unit per bulan, market share Xpander 26 persen dengan penjualan 78-80 unit per bulan, market share Triton 43 persen dengan penjualan 6-7 unit per bulan, dan L300 market share 92 persen dengan penjualan 117-120 unit per bulan.

Hadir dengan Tiga Varian

Mengusung tagline dont stop xpand your adventure, Xpander Cross adalah sebuah crossover yang menjadi varian tertinggi dari Xpander, dan akan memberikan keunggulan berkendara di berbagai medan namun tetap memberikan kenyamanan dari sebuah MPV.

Xpander Cross hadir dengan DNA SUV yang merupakan realisasi dari arah strategis brand Mitsubishi Motors, sesuai dengan tagline global drive your ambition. Xpander Cross juga mengadopsi nilai emosional produk Mitsubishi Motors yang merefleksikan pola pikir adventurous & progressive melalui performa berkendara yang dipadukan dengan suspensi khusus, ground clearance yang lebih tinggi, LED headlamp dan foglamp, desain exterior yang sangat gagah dipadukan kenyamanan serta fungsionalitas interior yang siap menunjang petualangan bersama keluarga

Xpander Cross hadir dengan tiga varian yakni premium package, A/T, dan MT. Masing-masing memiliki 5 varian warna yaiu quartz white pearl, jet black mica, sterling silver metallic, graphite grey metallic, dan sunrise orange metallic. (din)