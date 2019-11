Download Lagu Selena Gomez 'Good for You', MP3 Gudang Lagu Selena Gomez Terpopuler 2019

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Yuk simak, cara unduh atau download lagu Selena Gomez berjudul Good for You dalam MP3 Gudang Lagu Selena Gomez terhits dan terpopuler 2019.

Termasuk lirik lagu Good for You, video klip Good for You dan cara streaming untuk dengar lagu online 2019.

Good for You merupakan salah satu judul lagu terpopuler dari Selena Gomez.

Lagu Good for You ditulis Selena Gomez bersama Justin Tranter, Nick Monson, Nolan Lambroza dan Julia Michaels.

Dirilis pada tahun 2015 dan menjadi salah satu lagu di dalam album berjudul Good for You, lagu Good for You tergolong sukses dengan mengusung genre musik pop.

• Download Lagu Lose You To Love Me dari Selena Gomez, MP3 Gudang Lagu Selena Gomez Terpopuler 2019

Berikut lirik lagu Good for You

I'm on my fourteen carats

I'm fourteen carat

Doing it up like Midas

Now you say I got a touch