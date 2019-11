Download Film The Da Vinci Code dan Sub Indo The Da Vinci Code, Film Hollywood Terpopuler 2019

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Simak, cara download film The Da Vinci Code dan terjemahan atau subtitle bahasa Indonesia (sub Indo) The Da Vinci Code di Download Film Hollywood terpopuler 2019.

Termasuk, sinopsis film The Da Vinci Code dan cara nonton online The Da Vinci Code, melalui streaming di smartphone atau ponsel.

The Da Vinci Code merupakan film thriller misteri buatan Amerika Serikat tahun 2006, yang disutradarai oleh Ron Howard.

Sementara penulisan naskah film The Da Vinci Code dibuat oleh Akiva Goldsman.

Film The Da Vinci Code pertama kali dirilis 19 Mei 2006 yang meruapakan adaptasi dari salah satu novel laris di tahun 2003, dengan judul sama karya Dan Brown.

Film The Da Vinci Code dibintangi sejumlah aktor dan aktri kenamaan seperti Tom Hanks, Audrey Tautou, Ian McKellen, Alfred Molina, Jürgen Prochnow, Jean Reno, dan Paul Bettany.

memiliki durasi 148 menit, film ini memakan biaya produksi sebesar 125 juta dolar Amerika.

Kendati mampu meraih kesuksesan dengan meraup pendapatan sebesar 758,2 juta dolar Amerika dari penayangannya di seluruh Dunia.

Melansir dari IMDb, The Da Vinci Code menjadi nominasi Golden Globes, USA 2007 untuk kategori Best Original Score.

Selain itu, film The Da Vinci Code juga memenangkan 8 penghargaan film dari 20 nominasi.