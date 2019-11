Serda Agus Nuri Hadiri Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Nurul Huda

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Babinsa Koramil 410-03/TBU Kelurahan Batu Putuk, Serda Agus Nuri, menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Nurul Huda, Jalan Wan Abdulrahman Rahman Gang Sukaharum, Kampung Sukaharum RT 007 LK III, Sabtu (16/11/2019).

Serda Agus Nuri Hadiri Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Nurul Huda (Ist)

Camat TBB Ideham Basyar, sangat mengapresiasi dengan terselenggaranya acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang jatuh setiap tanggal 12 Rabiul Awal ini sudah menjadi tradisi keagamaan bagi umat Islam. "Peringatan Maulid Nabi menjadi momentum yang tepat bagi kita untuk merenungkan dan meneladani kehidupan Rasulullah SAW," ujarnya.

Sementara Babinsa menuturkan, tujuan kegiatan ini agar masyarakat yang beragama Islam lebih memahami sejarah perjuangan dalam menyebarkan nilai-nilai agama Islam, serta kehidupan Nabi dalam melaksanakan cara-cara beribadah yang baik dan benar dalam menegakkan akidah. (*)