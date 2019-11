Man United Dikabarkan Akan Barter Exs Pemain Termahal Dunia dari Madrid

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Manchester United dikabarkan akan mendatangkan mantan pemain yang tercatat termahal dunia Gareth Bale.

Pemain yang kini membela Real Madrid, rencananya akan merumput di Old Trafford pada transfer musim dingin mendatang.

Menurut laporan The Sun, klub berjuluk The Red Devils dikabarkan melakukan pertukaran pemain dengan Real Madrid.

Diketahui pada 2013 Real Madrid mendatangkan Gareth Bale, dengan rekor transfer, mencapai angka 86 juta pounds.

Meski begitu, Bale baru empat kali tampil bersama Madrid. Cedera membuat sang pemain kerap absen, pada sebagian besar laga El Real musim ini.

Gareth Bale bisa datang ke Old Trafford pada Januari mendatang dan sebagai bagian kesepakatan Paul Pogba bisa begabung dengan tim asuhan Zinedine Zidane.

Seperti diketahui Paul Pogba merupakan target lama dari klub berjuluk Los Blancos.

Zidane sendiri secara khusus meminta gelandang berkebangsaan Perancis tersebut untuk menjadi skuad Real Madrid.

Real Madrid dikabarkan siap melepas pemain asal Wales, setelah dia sempat bertikai dengan sang manajer, Zinedine Zidane beberapa waktu lalu.

Sang manajer pun juga sempat mengungkapkan bahwa Bale bukan bagian dari rencananya. Hal yang sama pun dilakukan oleh Bale, di musim ini Bale telah mencetak dua gol dalam tujuh pertandingan untuk Real Madrid, tetapi masih memiliki hubungan yang rumit dengan sang bos, Zinedine Zidane.

Meskipun kehilangan beberapa pertandingan yang dia lewatkan, dia menyatakan dirinya cocok bermain untuk Wales di Kualifikasi Euro 2020 ketimbang klubnya.

"Saya pasti memiliki lebih banyak kegembiraan bermain untuk Wales, itu seperti bermain dengan temanmu di taman pada hari Minggu," ujar Bale

Gareth Bale says he has more excitement playing for Wales than for Real Madrid ????????????????????????????????#Bale #Wales #RMCF #RealMadrid pic.twitter.com/fVaT25ky3H — LiveScore (@livescore) 15 November 2019

Gareth Bale sebelumnya hampir bergabung dengan klub asal Liga Super China, Jiangsu Suning. Namun selang beberapa menit sebelum pindah, Real Madrid membatalkan transfer karena menuntut bayaran tinggi dari pihak Liga Super China. (SUMBER KOMPAS.COM)

