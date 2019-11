Download Lagu Korea 'Super Power Girl' Every Single Day, OST Strong Woman Do Boong Soon

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Yuk simak, cara unduh atau download lagu Every Single Day berjudul Super Power Girl, yang menjadi original soundtrack atau OST Strong Woman Do Boong Soon.

Simak juga lirik lagu Super Power Girl dan video klip Super Power Girl.

Lagu Super Power Girl dirilis pada tahun 2017.

Lagu ini merupakan salah satu soundtrack drama Korea Strong Woman Do Boong Soon, yang dinyanyikan oleh grup Every single day.

Band yang dibentuk pada 1997 ini digawangi Moon Sung-nam, Jung Jae-oo, dan Gang Moon-chul.

Berikut lirik lagu Super Power Girl

aju jogeum dareul ppuninde

mal moshago chama wassdamyeon

deo isang umcheurijin ma

neomu jakgo waesohadago

hamburo neol musihandamyeon

ijeneun neoui himeul boyeojwo

eurachacha gwiyeoun cheonhajangsa

geu nugudo mageul su eopsne

himeul nae syupeo pawo geol

deo isang mangseoriji ma

jiguui pyeonghwareul wihae

oneuldo dallyeoga

himeul nae syupeo pawo geol

deo isang jujeohaji ma

mujeogui pawol boyeojwo

on himeul dahae