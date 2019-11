Hanif Dhakiri: Ahok dan Puput Bakal Punya Momongan 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Ahok dan Puput bakal punya momongan.

Hal ini diungkap Hanif Dhakiri, mantan menteri Ketenagakerjaan via akun Instagram @hanifdhakiri, Senin 18 November 2019.

Politikus PKB itu baru saja sarapan pagi di rumah Ahok, sahabat lamanya.

Awalnya, Hanif bercerita tentang Ahok dan pengalaman spiritual.

Sarapan pagi yang luar biasa bersama sahabat lama Ahok @basukibtp di rumahnya. Perut kenyang, otak dapat asupan bergizi dari pengalaman spiritual Ahok, dan hatipun gembira. Senang sekali mendengar kabar Ahok dengan segudang berkah yang diterimanya dari Tuhan. Orang baik tak akan pernah ditinggalkan Tuhan.

Lalu Hanif menyinggung perjalanan hidup berat yang dialami Ahok hingga membuka jalan baginya menemukan diri sendiri.

Ketemu Ahok itu seperti membaca buku chicken soup for soul, kaya inspirasi dan pengalaman spiritual. Bukan saja soal politik, lebih dari itu soal kehidupan. Perjalanan hidup berat yang dialami Ahok telah membuka jalan baginya menemukan diri sendiri. Mohon maaf, tak semua orang bisa sampai ke tahap ini. Padahal kata agama, siapa mengenal diri sendiri, dia mengenal Tuhannya. .

Terakhir, Hanif menungkap kabar bahagia :Ahok dan Puput akan punya momongan.



Selamat Bro Ahok! You did very well. Ehhh, bentar lagi Ahok dan Mbak Puput Nastiti Devi, istrinya, bakal punya momongan. Semoga sehat selamat Mbak Puput dan bayinya saat lahiran nanti, dan tumbuh menjadi anak baik dan hebat seperti bapaknya. Keep the good work bro.

Berikut ini unggahan lengkap Hanif Dhakiri di akun Instagramnya.

