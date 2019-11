Harga Mobil Toyota Avanza November 2019, Mulai Rp 188 Juta hingga Rp 221 Juta 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Harga Mobil Toyota Avanza November 2019, Mulai dari 188 Juta hingga Rp 221 Juta.



Avanza merupakan salah satu mobil keluaran Toyota yang sangat sukses di pasaran.



Sampai sekarang, mobil second hand jenis ini bahkan masih memiliki harga yang tinggi.



Ketenarannya bukan tanpa alasan.



Modelnya yang cantik dengan performa mesin yang tangguh menjadikan mobil ini menjadi favorit mobil MPV teratas di kelasnya.



Nah, bagi anda yang ingin memiliki mobil Toyota Avanza ini.



Tipe



1. AVANZA 1.3 E STD M/T



Harga Rp 188 juta



2. AVANZA 1.3 E STD A/T

Harga Rp 199 juta



3.AVANZA 1.3 E M/T



Harga Rp 191 juta



4. AVANZA 1.3 E A/T



Harga Rp 202 juta



5. AVANZA 1.3 G M/T



Harga Rp 208 juta



6. AVANZA 1.3 G A/T



Harga Rp 219 juta



7.AVANZA 1.5 G M/T



Harga Rp 221 juta

Harga Mobil Toyota Innova dan Fortuner Terbaru Oktober 2019

Berikut ini harga Toyota Innova dan Fortuner Terbaru Oktober 2019.

1.Tipe 2.0 G M/T

Harga Rp 312.050.000

2.Tipe 2.0 G A/T

Rp 332.250.000

3.Tipe 2.4 G M/T DIESEL

Harga Rp 341.950.000

4.Tipe 2.0 V M/T