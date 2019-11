Kapten Inf Nizar dan Mayor Inf Nasib Pimpin Kegiatan Garjas Uji Kenaikan Pangkat 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Anggota Kodim 0410/KBL turut serta dalam kegiatan Kesegaran Jasmani (Garjas) A dan B Uji Kenaikan Pangkat (UKP) periode 01-04-2020 Perwira, Bintara dan Tamtama jajaran Korem 043/Gatam, Kodim 0410/KBL dan Kodim 0411/LT di Stadion Pahoman, Enggal, Selasa (19/11/2019) pukul 06.00 WIB.

UKP yang diikuti 75 orang prajurit ini dipimpin Kajasrem 043/Gatam Kapten Inf Nizar dan Kasi Postur Jasdam II/Swj Mayor Inf Nasib. Untuk kegiatan yakni cek tensi oleh Tim Medis Rumah Sakit DKT TK. IV 02.07.04 Kota Bandar Lampung dan pemanasan.

“Kemudian dilakukan tes garjas yakni lari 12 menit, full up, sit up, push up, lunges, dan shuttle run. Kegiatan ini diikuti 73 orang dan dua lainnya dalam keterangan satgas dan izin. 12 orang tidak melaksanakan dikarenakan tensinya tinggi,” kata Kapten Inf Nizar.

Dia menuturkan, untuk kegiatan ketangkasan renang UKP rencananya akan dilaksanakan pukul 15.00 WIB, bertempat di kolam renang Unila.

“Pelaksanaan Garjas A dan B Uji Kenaikan Pangkat periode 01-04-2020 perwira, bintara dan tamtama jajaran Kodim 0422/LB, Kodim 0421/LS dan Kodim 0424/TGM akan dilaksanakan pada Rabu (20/11/2019) pukul 06.00 WIB. Termasuk 12 orang tensi tinggi yang belum melaksanakan,” pungkasnya. (*)