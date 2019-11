Download Drakor Everybody Say Kungdari Episode Lengkap, Video Subtitle Bahasa Indonesia (Sub Indo)

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - yuk simak cara unduh atau download drakor Everybody Say Kungdari episode lengkap disertai terjemahan atau subtitle bahasa Indonesia (sub Indo).

Simak juga streaming drama Korea Everybody Say Kungdari di HP atau ponsel.

Bagaimana sinopsis Everybody Say Kungdari?

Drama Everybody Say Kungdari tayang mulai 16 Juli 2019 di saluran televisi MBC, setiap hari Senin hingga Jumat.

Everybody Say Kungdari disutradarai oleh Kim Heung Dong yang pernah menggarap serial keluarga Enemies from the Past dan Good Person.

Drama Korea ini memiliki 120 episode yang diperankan oleh Park Si Eun dan Kim Ho Jin.

Everybody Say Kungdari bercerita tentang seorang yang tinggal di New York dan terlibat insiden yang mengakibatkan dirinya diusir dari Amerika Serikat.

Ini adalah drama keluarga yang berpusat di sebuah pedesaan yang sangat alami dan orang-orang yang tinggal di sana.

Bo Mi (Park Si Eun) adalah orang Korea yang diadopsi di Amerika Serikat.

Ia tinggal di New York dan menikmati hidupnya di sana.