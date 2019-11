Download Film India Darr At The Mall Subtitle Indonesia (Sub Indo) Video Nonton Online

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – yuk simak, cara unduh atau download film Darr at The Mall dengan terjemahan atau subtitle bahasa Indonesia (sub Indo).

Simak juga streaming Darr at The Mall di HP atau ponsel.

Film India yang dirilis pada 21 February 2014 disutradarai oleh Pavan Kirpalani.

Darr at The Mall dibintangi oleh Jimmy Shergill, Shradha Kaul, Nushrat Bharucha, Asif Basra, Arif Zakaria, Neeraj Sood, Nivedita Bhattacharya, Josi Hasi

Darr at The Mall bercerita tentang Mal terbesar di Asia yaitu Amity Mall siap untuk diresmikan.

Namun mal tersebut memiliki kontroversi seputar kematian pekerja konstruksi mal baru-baru ini.

Hal tersebut menyebabkan media mulai memberi label mal tersebut sebagai tempat yang berhantu.

Seorang pria bernama Wisnu (Jimmy Shergill) yang secara misterius direkomendasikan untuk menjadi petugas keamanan pada malam pesta peresmian mal tersebut.

Pada malam pesta mall, pemilik mal yang bernama Mr. Manchanda (Arif Zakaria) bersama dengan rekannya yaitu Khan (Asif Basra) berada di pesta.

Satu per satu penampakan hantu menargetkan para remaja dan juga investor mal.