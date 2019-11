Download Film Angels & Demons, Subtitle Bahasa Indonesia (Sub Indo) dan Streaming Angels & Demons

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Teruntuk kamu yang menyukai dan mengikuti karya novel Dan Brown, yuk simak cara unduh atau download film Angels & Demons dengan terjemahan atau subtitle bahasa Indonesia (sub Indo), dalam download film Hollywood terpopuler.

Termasuk, sinopsis Angels & Demons dan cara nonton online melalui streaming Angels & Demons di smartphone atau ponsel.

Angels & Demons merupakan sebuah film Amerika Serikat yang dirilis pada tahun 2009.

Film Angels & Demons disutradarai Ron Howard dan produser oleh Brian Grazer bersama John Calley.

Film Angels & Demons diangkat dari sebuah novel dengan judul Angels and Demons karangan Dan Brown, sekaligus menjadi lanjutan skuel sebelumnya yakni, The Da Vinci Code.

Adapun para pemeran yang membintangi film Angels & Demons di antaranya ialah Tom Hanks. Ayelet Zurer, dan Ewan McGregor.

Film Angels & Demons dirilis pada tanggal 15 Mei 2009 dengan menggunakan bahasa Inggris.

Berikut, sinopsis Angels & Demons.

Film Angels & Demons menceritakan petualangan Robert Langdon di Kota Suci Vatikan, yang diancam bakal diledakkan dengan bom super yang berdaya ledak tinggi.

Kisah berawal saat seorang pastur bernama Silvano Bentivoglio dan Dr. Vittoria Vetra, yang mengawasi Organisasi Eropa untuk Riset Nuklir (CERN).