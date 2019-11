Ilustrasi. Download Lagu IU 'Above The Time' MP3, Gudang Lagu Korea Terbaru Terpopuler 2019.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Yuk simak, cara unduh atau download lagu IU berjudul Above The Time, dalam MP3 Gudang Lagu Korea terbaru terpopuler 2019.

Termasuk, lirik lagu Above The Time dan Video Klip Above The Time dalam artikel ini.

Lee Ji Eun atau dikenal dengan nama panggung IU, baru saja merilis lagu Above The Time pada Minggu 17 November 2019 melalui kanal YouTube 1TheK.

Lagu yang dinyanyikan Lee Ji Eun tersebut menceritakan kisah seorang gadis yang terpisah jarak dengan kekasihnya.

Berikut, lirik lagu Above The Time - IU.

seororeul dalma giureojin sam

soweoneul dama chaoreuneun dal

haryeoda man gwalho soge mal

ijeya eum eum eum

eodido dachi anneun naye dat

neon yeongweoni dochakhal su eomneun seom gata

hemaedeon nal

ijeya eum eum eum

girokhaji anado

naega neol jeonbu gieokhal tenilkka

gidaryeo

gieoi uriga mannamyeon,

shigane teduri bakkateseo

gwageoreul babji anko seondamyeon

sumi chage chumeul chugesseo