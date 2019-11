Kolonel Inf Romas Herlandes Adakan Pertemuan Keakraban Untuk Kemajuan Pembangunan Bandar Lampung

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Menjalin keakraban dan memperkuat ikatan tali silaturahmi antara TNI bersama dengan Insan Pers/wartawan Dandim 0410/KBL Kolonel Inf Romas Herlandes,. SE,. M.SI,. MM. bersama Insan Pers / Wartawan mengadakan Acara pertemuan keakraban untuk kemajuan pembangunan Kota Bandar Lampung melalui program Pembinaan Teritorial Terpadu Kodim 0410/KBL tahun 2019 di Cafe Nudi jalan Gatot Subroto No. 16 Kelurahan Pahoman Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung, Sabtu (23/11/2019).

Dalam sambutannya Dandim 0410/KBL mengatakan, Selamat datang saya ucapkan kepada ketua FKPPI kota Bandar Lampung Sutanto, para pimpinan redaksi media online/cetak dan para rekan-rekan wartawan/insan pers, pertama saya sampaikan bahwa tujuan dari pada kegiatan kita ini adalah dalam rangka membahas untuk kemajuan pembangunan Kota Bandar Lampung, berkaitan dengan itu kedepan ada kegiatan Kodim 0410/KBL yaitu program binter Terpadu 2019 yang salah satunya adalah kegiatan Bhakti sosial Kodim 0410/KBL yang akan ditutup pada hari Senin tanggal 25 November 2019.

"Pada penutupan Karya Bhakti bantai, Kami melaksanakan kegiatan penyerahan hasil kerja tersebut, tentunya kami perlu partisipasi dan suport dari rekan-rekan media yang hadir disini, dalam kegiatan Karya Bhakti kita tidak kerja sendiri, kita menggandeng stakeholder, pemerintah Kota Bandar Lampung dan BUMN, kegiatan tersebut diantaranya ada kegiatan fisik berupa bedah rumah, sumur bor dan pembuatan pos kamling selanjutnya kita melaksanakan kegiatan kampung pelangi yang berada di Kelurahan Pasir Gintung, kemudian ada kegiatan perehaban tugu perjuangan lokasinya di PKOR Way Halim kita merehab kita perbaiki , dengan harapan setelah diperbaiki dapat menjadi nilai sejarah bagi generasi muda nantinya," ucap Romas.

"Selain itu ada juga sasaran penghijauan di Way Kandis kami sudah menyediakan bibit pohon buah sebanyak 500 batang, kami bekerjasama dengan PTPN VII. Kemudian sasaran lainnya pada saat penutupan Senin 25 November 2019 nanti ada sasaran Non fisik berupa Bhakti sosial donor darah sunatan massal, pembagian sembako Kegiatan berbagi dan pembuatan SIM bekerja sama dengan Polresta Bandar Lampung. Pada saat penutupan nanti kita adakan hiburan masyarakat /rakyat dan menyerahkan hasil kerja kita kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung dan BUMN, Hasil-hasil non fisik sudah kita laksanakan melalui pemberian wawasan kebangsaan yang kita lakukan door to door melalui kampus , ada juga perkemahan saka Wira Kartika dalam rangka membina generasi muda , Kegiatan yang lainnya ada juga program rutinitas Kodim 0410/KBL yang bernama program mentari pagi, Mudah-mudahan rekan-rekan media dapat menjembatani dalam bentuk sosialisasi nanti bisa bekerjasama dengan media kodim kami," pungkasnya.

"Selanjutnya ada juga pelaksanaan upacara hari juang Kartika yang akan dilaksanakan pada 19 Desember 2019 yang akan dilaksanakan di Bandar Lampung, nanti dirangkai dengan Kegiatan fun bike Mudah-mudahan kegiatan ini bisa sukses dan banyak peserta yang mengikuti kegiatan nantinya," tuturnya. (*)