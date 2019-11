Sertu Yudha Saputra Hadiri Perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Babinsa Kelurahan Ketapang Sertu Yudha Saputra menghadiri Perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW 1441 H di Masjid Khairul Amal, Jalan Sentot Alibasa RT 3 LK II, Ketapang, Panjang, Jumat (22/11/2019) malam.

Lurah Ketapang Dody Irwanto, sangat mengapresiasi dengan terselenggaranya acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang jatuh setiap tanggal 12 Rabiul Awal ini sudah menjadi tradisi keagamaan bagi umat Islam. "Peringatan Maulid Nabi menjadi momentum yang tepat bagi kita untuk merenungkan dan meneladani kehidupan Rasulullah SAW," ujarnya.

Sementara Babinsa menuturkan, tujuan kegiatan ini agar masyarakat agar umat Islam dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT serta mencontoh dan mengambil hikmahnya. Dan juga dapat meningkatkan suri tauladan, akhlak yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW," ujarnya. (*)