Download Lagu I Think I Super Junior, Video Klip I Think I Lagu Korea Terbaru 2019

Lagu yang berjudul I Think I ini merupakan bagian dari album Time Slip yang akan dirilis pada 14 Oktober 2019.

Super Junior dalam music video I Think I dirilis pada tanggal 5 Oktober 2019.

Lagu I Think I sendiri memiliki melodi seperti pop-latin namun terdengar pula sentuhan jazz dalam lagu tersebut.

Lagu I Think I merupakan lagu keempat yang dirilis sebelum Super Juniorcomeback dengan album kesembilan.

Berikut lirik lagu I Think I – Super Junior

Yeah Let’s go Ready for it

Come on girl

Saeppalgan libseu