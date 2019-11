Download Lagu IU 'Blueming' MP3, Gudang Lagu Korea Terbaru Terpopuler 2019

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Yuk simak, cara unduh atau download lagu IU (Lee Ji Eun) berjudul Blueming, dalam MP3 Gudang Lagu Korea terbaru terpopuler 2019.

Simak juga, lirik lagu Blueming dan Video Klip Blueming.

IU (Lee Ji Eun) baru saja merilis lagu barunya berjudul Blueming.

Lagu tersebut dirilis bersamaan dengan Lagu Above The Time.

Musisi IU (Lee Ji Eun) baru saja merilis lagu terbarunya pada Senin, 18 November 2019.

Lagu berjudul Blueming dirilis IU (Lee Ji Eun) sebagai bagian dari album Love Poem.

• Download Lagu IU Above The Time, Gudang Lagu Korea Terbaru Terpopuler 2019

Berikut, lirik Lagu Blueming - IU (Lee Ji Eun).

‘mwohae?‘raneun du geuljae

‘nega bogo sipeo’ naui sokmaeumeul dama u

imotikon hanahana soge

dallajineun nae mimyohan simrireul alkka u

ani bappeuji anha nothing no no

jamdeureo issji anha insomnia nia nia

jigeum dareun saramgwa hamkkeiji anha

eung, nado neoreul saenggak jung

uriui nemo kaneun bloom

eomjisongarageuro jangmikkocceul piwo

hyanggie chwihal geot gata u

ojik dulmanui bimirui jeongwon