PIK Pilar UM Metro Sabet 3 Piala di Ajang Semarak Sahabat Genre Se-Provinsi Lampung

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, METRO - Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK) Pilar Universitas Muhammadiyah Metro berhasil sabet 3 piala dalam ajang perlombaan semarak sahabat GenRe se-Provinsi Lampung. Acara diadakan di UIN Raden Intan Lampung. Minggu (24/11/2019).

Tiga prestasi yang membanggakan tersebut masing-masing diraih oleh Aulia Mutiara Putri (mahasiswa Pendidikan Sejarah) Juara 1 pada Lomba Puisi, Lilis Insafiyatin (mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris) Juara 3 Poster dan Dhea Trisiyana Putri (D-3 Perbankan) sebagai Juara 1 Lomba Poster.

Agus Wibowo, M.Pd., dosen Bimbingan Konseling sekaligus salah satu pembina UKM Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK) Pilar UM Metro menjelaskan perihal prestasi yang diraih oleh mahasiswa binaannya.

“Kejuaraan "Gebyar Sahabat Genre" merupakan kontestasi UKM PIK Remaja yang pesertanya adalah PIK seluruh perguruan tinggi di Provinsi Lampung yang pada tahun 2019 dilaksanakan di UIN Raden Intan Lampung.”

Lanjut Agus Wibowo “Alhamdulillah, PIK Pilar UM Metro berhasil mencatat prestasi yang luar biasa dalam perlombaan ini. Prestasi yang diraih oleh UKM PIK Remaja Pilar UM Metro sebagai salah satu bukti nyata bahwa mahasiswa UM Metro mampu bersaing dengan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi se-Provinsi Lampung, khususnya dalam kreativitas konseling bagi remaja melalui media poster dan puisi. Semoga di waktu yang akan datang prestasi mahasiswa yang tergabung dalam UKM PIK Pilar UM Metro akan meningkat ketingkat Nasional, seperti yang pernah ditorehkan pada tahun 2018 lalu,” imbuhnya.

Sementara menurut Lilis Insafiyatin, tiga kategori lomba Semarak Sahabat Genre yang diikuti oleh tim PIK Pilar UM Metro ialah Baca Puisi yang bertemakan Generasi Berencana, desain dan Presentasi Poster bertema Pergaulan Bebas, dan Desain dan Presentasi Poster Bertema Think Before You Klik.

Lebih jauh, Ia juga mengakui bahwa prestasi yang diraih atas dasar kekompakan dan dedikasi yang diberikan oleh pembina PIK Pilar.

“Di bawah binaan Bapak Agus Wibowo dan Ibu Hj. Nurul Atieka, M.Pd., selaku Pembina PIK Pilar UM Metro, prestasi ini akan menjadi motivasi dalam meraih prestasi dengan terus berkarya untuk negeri ini,” tutupnya. (*)