Chord Lagu Lebih Dari Egoku Dinyanyikan Mawar De Jongh feat Rizky Febian

Chord lagu Lebih dari Egoku Mawar De Jongh dan Rizky Febian

Intro: C Bb

C Bb Am C F

sulit bagiku menghadapi kamu

C Em Am

tapi ku takkan menyerah

Dm G

Kau layak kuperjuangkan

C Bb Am C F

perih bagiku menahan marahku

C Em Am

tapi ku akan lakukan

Dm D G

Bahkan lebih dari itu

C F G C

Aku yang minta maaf walau kau yang salah

Am F G C

Aku kan menahan walau kau ingin pisah

F G C Am

Karena kamu penting, lebih penting

Dm C G

Dari semua yang kupunya

C F G C

Jika kamu salah aku akan lupakan

Am F G C

Walau belum tentu kau lakukan yang sama

F G C Am

Karena untukku kamu lebih penting

Dm C Bb

dari egoku

C Bb Am C F

perih bagiku menahan marahku

C Em Am

tapi ku akan lakukan

Dm D G

Bahkan lebih dari itu

C F G C

Aku yang minta maaf walau kau yang salah

Am F G C

Aku kan menahan walau kau ingin pisah

F G C Am

Karena kamu penting, lebih penting

Dm C G

Dari semua yang kupunya

C F G C

Jika kamu salah aku akan lupakan

Am F G C

Walau belum tentu kau lakukan yang sama

F G C Am

Karena untukku kamu lebih penting

Dm C Bb

dari egoku

C F G C

Aku yang minta maaf walau kau yang salah

Am F G C

Aku kan menahan walau kau ingin pisah

F G C Am

Karena kamu penting, lebih penting

Dm C G

Dari semua yang kupunya

C F G C

Jika kamu salah aku akan lupakan

Am F G C

Walau belum tentu kau lakukan yang sama

F G C Am

Karena untukku kamu lebih penting

Dm C Bb

dari egoku