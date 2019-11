Download Lagu Barat Dream Theater The Spirit Carries On, Gudang Lagu Rock MP3 Terpopuler

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Download lagu barat berjudul The Spirit Carries On - Dream Theater.

Berikut cara download lagu barat berjudul The Spirit Carries On - Dream Theater.

Cara dan link download lagu barat terbaru berjudul The Spirit Carries On - Dream Theater ada di bagian akhir artikel.

Download lagu barat terbaru berjudul The Spirit Carries On - Dream Theater via Spotify dan Joox.

Lagu The Spirit Carries On - Dream Theater dinyanyikan salah satu band terkemuka di Amerika yaitu Dream Theater.

Dream Theater sendiri didirikan John Petrucci, John Myung, dan Mike Portnoy saat mereka kuliah di Berklee College of Music, Boston Amerika Serikat (AS).

Band ini sendiri beraliran progressive-metal, progressive-rock. Namun lagu The Spirit Carries On ini terdengar melow, namun tahukah anda dalam setiap bait lagu ini memiliki makna yang begitu mendalam.

Pasalnya di dalam lagu ini, seseorang bertanya-tanya tentang kehidupan yang ada di dunia. Seperti, jika kita mati apa yang ada setelah ini dan apa yang ada sebelumnya? Dan apakah ada yang pasti dalam hidup?

Berikut ini lirik lagu The Spirit Carries On - Dream Theater

Lirik Lagu The Spirit Carries On - Dream Theater