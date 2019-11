Chord Gitar Lagu Mundur Alon-alon, Lengkap dengan Lirik Lagu dan Download Lagu MP3. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berkut chord gitar lagu berjudul 'Mundur Alon-alon' yang masih sering diputar dan diperdengarkan.

Lagu Mundur Alon-alon ini memiliki lirik bahasa Jawa.

Meskipun menggunakan lirik bahasa Jawa, tapi lagu ini banyak digemari.

Lagu 'Mundur Alon-alon' bercerita tentang kehidupan percintaan masyarakat masa kini.

Lagu ini bercerita tentang kisah cinta sepasang kekasih yang berada di ujung tanduk.

Sang pria merasa jika kekasihnya sudah tidak mencintainya lagi.

Ia merasa jika kekasihnya lebih memilih laki-laki lain daripada dirinya, yang hanya dicari saat sedang dibutuhkan.

Berikut Chord Gitar Lagu Mundur Alon-Alon

INTRO:

C Em Am Dm G Em Am F G

C Em