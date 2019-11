Peltu Andi Wahyu Amankan Jalannya Pertandingan Shopee Liga 1 Bandar Lampung VS Madura United

Peltu Andi Wahyu Amankan Jalannya Pertandingan Sepak Bola Shopee Liga 1 Bandar Lampung VS Madura United

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Babinsa Kelurahan Perumnas Way Halim Peltu Andi Wahyu bersama anggota Kodim 0410/KBL lainnya mengamankan jalannya pertandingan sepak bola Shopee Liga 1 Badak Lampung Vs Madura United di Lapangan Stadion Sumpah Pemuda PKOR Way Halim, Rabu (28/11/2019).

Peltu Andi Wahyu mengatakan pengamanan ini merupakan gabungan dari TNI, Polri, dan Satpol PP dengan kekuatan 650 personel.

"Pertandingan selesai dengan tertib dan aman dengan skor 3-0 kemenangan ditangan Badak Lampung," jelasnya. (*)