Chord Gitar Ilux ID 'Mundur Alon-alon', Lengkap dengan Lirik Lagu dan Download Lagu MP3

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Bagi kamu penggemar Ilux ID, berikut, chord gitar Mundur Alon-alon atau kunci gitar Mundur Alon-alon.

Lagu Mundur Alon-alon memakai lirik lagu bahasa Jawa.

Meskipun menggunakan lirik lagu bahasa Jawa, lagu ini banyak digemari.

Lagu Mundur Alon-alon bercerita tentang kehidupan percintaan masyarakat masa kini.

Lagu ini bercerita tentang kisah cinta sepasang kekasih yang berada di ujung tanduk.

Sang pria merasa jika kekasihnya sudah tidak mencintainya lagi.

Ia merasa jika kekasihnya lebih memilih laki-laki lain daripada dirinya, yang hanya dicari saat sedang dibutuhkan.

Berikut, chord gitar Mundur Alon-Alon.

INTRO:

C Em Am Dm G Em Am F G

C Em