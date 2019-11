Download Lagu Obsession MP3 EXO, Video Klip Obsession Lagu Korea Terbaru 2019

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Yuk simak, cara unduh atau download Obsession dinyanyikan EXO dalam MP3 lagu Korea terbaru 2019.

Simak juga lirik lagu Obsession dan video klip Obsession dalam artikel ini.

Lagu terbaru boyband Korea EXO berjudul Obsession.

Obsession tersebut menjadi bagian dari album keenam EXO.

Boyband asuhan SM Entertainment itu merilis album keenam mereka yang bertajuk Obession - The 6th Album.

Obsession menjadi bagian dari 10 track di album tersebut.

Berikut lirik Lagu Obsession - EXO

jebal ije geuman

bami nuneul meolge kkeum hani

neon tto mollae sumeodeureossji

jamdeun gwisga sseuk haltda chyeodaboda

halkwigon useodae

kkeutdo eopsi soksagineun moksori

Oh you’re the bad dream kill

nareul hollyeo jakku bulleo

neo issneun got geurae nege orago