Razia Tengah Malam, Anggota Polsek Panjang Dapatkan Belasan Paket Sabu

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Gelar razia tengah malam, anggota Polsek Panjang dapati belasan paket kecil narkoba jenis sabu.

Belasan paket kecil sabu ini didapati dari tangan AS (23) warga Kampung Rangai Selatan Lampung Selatan.

AS sendiri langsung diamankan di Mapolsek Panjang setelah didapati barang haram tersebut, Jumat 29 November 2019 sekira 22.30 WIB.

Kapolresta Bandar Lampung AKBP Yan Budi Jaya melalui Kapolsek Panjang AKP Adit Priyanto mengatakan penangkapan AS saat jajaran Polsek Panjang menggelar razia di depan Mapolsek Panjang.

"Saat itu AS sedang mengendarai sepeda motor Ninja warna hitam dengan bernopol BE 4095 DO menuju ke arah Tarahan," kata AKP Adit Priyanto, Minggu 1 Desember 2019.

Lanjut AKP Adit Priyanto, AS sempat berusaha menghindari razia petugas.

"Tapi petugas berhasil memberhentikan laju sepeda motor pelaku," tutur AKP Adit Priyanto.

Kata AKP Adit Priyanto, saat diperiksa ditemukan 14 paket kecil sabu dengan total berat 4 gram.

"Saat ini masih kami lakukan pengembangan terhadap pelaku AS," ujar AKP Adit Priyanto.

Adapun, barang bukti yang berhasil disita dari tangan AS, kata AKP Adit Priyanto, yaitu 14 paket kecil sabu, satu buah hp merk vivo, satu buah hp merk samsung warna hitam, dan satu unit sepeda motor merk kawasaki Ninja warna hitam dengan bernopol BE 4095 DO.(Tribunlampung.co.id/Hanif Mustafa)