Chord Gitar Lagu 'Kartonyono Medot Janji' Lengkap dengan Lirik Lagu dan Download Lagu MP3

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Teruntuk penikmat sekaligus penggemar Denny Caknan, berikut, chord gitar Kartonyono Medot Janji atau kunci gitar Kartonyono Medot Janji.

Selain itu, lihat juga cara unduh atau download lagu Kartonyono Medot Janji dan dan lirik lagu serta Video Klip Kartonyono Medot Janji.

Lagu Kartonyono Medot Janji, dinyanyikan Denny Caknan.

Lagu tersebut saat ini tengah populer di masyarakat.

Lagu 'Kartonyono Medot Janji' bercerita tentang tentang seseorang yang menghianati janji terhadap pasangannya.

Lagu Kartonyono Medot Janji dinyanyikan dalam bahasa Jawa dan bergenre dangdut sudah diunggah ke Youtube akun DENNY CAKNAN 5 Mei 2019

• Chord Gitar Kumau Dia Andmesh Kamaleng

• Chord Gitar Budi Doremi Tolong, Dilengkapi Lirik Lagu

Berikut chord gitar dan lirik lagu 'Kartonyono Medot Janji' yang dinyanyikan Denny Caknan.

Chord gitar dan lirik lagu Kartonyono Medot Janji

(Intro) Dm G C Am

Dm G C..

Dm G C Am

Dm G C..

C

kok kebangeten men..

C F

sambat blas ra ono perhatian

Dm

jelas ku butuh atimu

G

ku butuh awakmu

F Fm G

kok kebangeten men..

C

loro ati iki

C F

tak mbarno karo tak nggo latihan

Dm

sok nek wes oleh gantimu

G

wes ra kajok aku..

F G

mergo wes tau.. wes tau jeru