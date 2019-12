Suzuki Raih 4 Penghargaan Gridoto Award 2019 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Penampilan berkendara makin ON, karena bisa test drive bareng Doraemon! Yuk, bawa pulang mobil Suzuki impian kamu di Desember 2019 ini karena PT Persada Lampungraya selaku main dealer Mobil Suzuki di Lampung sedang bertebaran promo dan diskon.

Suzuki Family bisa bawa pulang mobil Impian keluarga Indonesia yaitu All New Ertiga cukup dengan DP 17 juta, lalu kendaraan niaga penunjang kesuksesan bisnis anda si Rajanya Pickup Suzuki New Carry bisa dibawa pulang cukup dengan DP 8 Juta (Gratis Ganti Oli mesin & jasa s/d 50.000Km), Suzuki Karimun Wagon R dengan DP 10 Juta, Baleno Hatchback dengan angsuran 170 ribuan/hari, dan Rajanya City Car Suzuki Ignis bisa dibawa pulang dengan DP 12 Juta rupiah. Selain itu dengan melakukan pembelian All New Ertiga di bulan Desember ini, kamu berkesempatan mendapatkan undian berhadiah Jalan-jalan ke Jepang & Musium Doraemon Fujiko F Fujio! untuk 3 keluarga Indonesia yang beruntung.

Dibulan November 2019 lalu, Suzuki juga meraih 4 penghargaan dari Gridoto Award 2019 loh, diantaranya: Suzuki All New Ertiga yang mendapatkan penghargaan Total Cost Ownership Category Small MPV, lalu Total Cost Ownership juga untuk Category Hatchback yang diberikan kepada Suzuki Baleno, selanjutnya Total Cost Ownership Category Compact Car untuk Suzuki Ignis, dan Category Special Best Commercial Car yang diberikan kepada Rajanya Pickup Suzuki New Carry.

Tunggu apa lagi, yuk nikmati beragam kejutan langsungnya dengan Test Drive beragam mobil Suzuki di Dealer Suzuki Persada Lampungraya terdekat di kota anda.(*)