TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Kabar duka kembali datang dari dunia hiburan Korea Selatan.

Kali ini anggota Boyband Surprise U dan juga Aktor Cha In Ha ditemukan meninggal dunia, pada Selasa (3/12/2019).

Hingga saat ini, kepolisian masih dalam proses penyelidikan untuk menemukan penyebab kematiannya.

Sementara itu, dalam pernyataan singkatnya, agensi mengatakan bahwa mereka sedang mencoba memverifikasi kabar tersebut.

"Kami telah mendengar laporannya, dan kami sedang mencarinya (informasi)," ujar sumber agensi seperti dikutip dari Koreaboo, Selasa (3/12/2019).

• Download Film Korea The Soulmate Sub Indo, Video Streaming di HP

Cha In Ha yang kelahiran 1992 ini memulai debut tahun 2017 melalui film berjudul You, Deep Inside of Me dan juga anggota boygroup dari Fantagio, Surprise U.

Sejak debutnya, dia selalu mendapat peran pendukung di banyak drama, seperti Temperature of Love, Wok of Love, Clean with Passion for Now, dan The Banker.

• Biodata Pemain The Producers dan Daftar Lengkap Pemeran Drama Korea The Producers

Cha In Ha juga merupakan bagian dari drama baru MBC berjudul People With Flaws yang juga dibintangi oleh Ahn Jae Hyun dan Oh Yeon Seo.



Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Lagi, Aktor Korea Ditemukan Meninggal Dunia





# Cha In Ha 'Surprise U' Ditemukan Meninggal Dunia