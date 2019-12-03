Chord Gitar
Chord Gitar Ilux ID 'Mundur Alon-alon', Dilengkapi Lirik Lagu dan Download Lagu MP3
Bagi kamu penggemar Ilux ID, berikut, chord gitar atau kunci gitar Mundur Alon-alon. Termasuk, cara unduh atau download lagu Mundur Alon-alon MP3
@nellakharisma @ilux.id)
Ilustrasi. Chord Gitar Ilux ID 'Mundur Alon-alon', Dilengkapi Lirik Lagu dan Download Lagu MP3.
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Bagi kamu penggemar Ilux ID, berikut, chord gitar atau kunci gitar Mundur Alon-alon.
Termasuk, cara unduh atau download lagu Mundur Alon-alon MP3 dan lirik lagu serta Video Klip Mundur Alon-alon.
Berikut, lirik lagu dan chord gitar Mundur Alon-Alon.
INTRO:
C Em Am Dm G Em Am F G
C Em
Aku ngalah dudu mergo
Am
Aku wes ra sayang
Dm
Aku mundur dudu mergo
G
Tresnaku wes ilang
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Editor: Ridwan Hardiansyah
Sumber: Tribunnews