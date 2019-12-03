Chord Gitar

Chord Gitar Ilux ID 'Mundur Alon-alon', Dilengkapi Lirik Lagu dan Download Lagu MP3

Bagi kamu penggemar Ilux ID, berikut, chord gitar atau kunci gitar Mundur Alon-alon. Termasuk, cara unduh atau download lagu Mundur Alon-alon MP3

Chord Gitar Ilux ID 'Mundur Alon-alon', Dilengkapi Lirik Lagu dan Download Lagu MP3
@nellakharisma @ilux.id)
Ilustrasi. Chord Gitar Ilux ID 'Mundur Alon-alon', Dilengkapi Lirik Lagu dan Download Lagu MP3. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Bagi kamu penggemar Ilux ID, berikut, chord gitar atau kunci gitar Mundur Alon-alon.

Termasuk, cara unduh atau download lagu Mundur Alon-alon MP3 dan lirik lagu serta Video Klip Mundur Alon-alon.

Berikut, lirik lagu dan chord gitar Mundur Alon-Alon.

INTRO:

C Em Am Dm G Em Am F G

C Em

Aku ngalah dudu mergo

Am
Aku wes ra sayang

Dm
Aku mundur dudu mergo

G
Tresnaku wes ilang

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Tags
chord gitar
kunci gitar
Mundur Alon-alon
Ilux ID
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Editor: Ridwan Hardiansyah
Sumber: Tribunnews
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