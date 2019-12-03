Lagu Korea
Download Lagu You Calling My Name MP3 GOT7, Video Klip You Calling My Name Lagu Korea Terbaru 2019
cara unduh atau download You Calling My Name dinyanyikan GOT7, simak juga lirik lagu You Calling My Name dan video klip You Calling My Name
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Yuk simak, cara unduh atau download You Calling My Name dinyanyikan GOT7 dalam MP3 Gudang Lagu Korea terbaru 2019.
Simak juga lirik lagu You Calling My Name dan Video Klip You Calling My Name dalam artikel ini.
GOT7 merilis lagu terbarunya berjudul You Calling My Name.
You Calling My Name dirilis pada 4 November 2019 lalu dan hingga kini masih menduduki trending topik YouTube music Indonesia.
Lagu You Calling My Name menceritakan tentang seseorang yang mengharapkan kehadiran sosok yang dicintainya.
Berikut lirik lagu You Calling My Name - GOT7
neol ullyeobeorin
naega cham miwosseosseo
sangcheoman namgin
silsureul wonmanghaesseo
ije neo eopsin
uimireul ilheun ireum
dasi bulleojwo
chimyeongjeogin nae Mistake
niga eopsneun naneun Fake
bichi eopsneun haneul Black
uimijocha eopsneun maeil
Oh cheoleopsdeon Bad guy
Oh neol ullin daega
Oh oh girl tteonaji malgo dorawajwo
I was a fool
niga sarajin ihuro
sarajyeo naui iyudo
geuttaen micheo mollasseo
Oh yeah yeah yeah
niga bureuneun naui ireumi
deutgo sipeo neoui geu moksori
mollasseo eolmana geuriwohalji
dorawajwo
Please give me one more chance
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