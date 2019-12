Download Lagu You Calling My Name MP3 GOT7, Video Klip You Calling My Name Lagu Korea Terbaru 2019

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Yuk simak, cara unduh atau download You Calling My Name dinyanyikan GOT7 dalam MP3 Gudang Lagu Korea terbaru 2019.

Simak juga lirik lagu You Calling My Name dan Video Klip You Calling My Name dalam artikel ini.

GOT7 merilis lagu terbarunya berjudul You Calling My Name.

You Calling My Name dirilis pada 4 November 2019 lalu dan hingga kini masih menduduki trending topik YouTube music Indonesia.

Lagu You Calling My Name menceritakan tentang seseorang yang mengharapkan kehadiran sosok yang dicintainya.

Berikut lirik lagu You Calling My Name - GOT7

neol ullyeobeorin

naega cham miwosseosseo

sangcheoman namgin

silsureul wonmanghaesseo

ije neo eopsin

uimireul ilheun ireum

dasi bulleojwo

chimyeongjeogin nae Mistake

niga eopsneun naneun Fake

bichi eopsneun haneul Black

uimijocha eopsneun maeil

Oh cheoleopsdeon Bad guy

Oh neol ullin daega

Oh oh girl tteonaji malgo dorawajwo

I was a fool

niga sarajin ihuro

sarajyeo naui iyudo

geuttaen micheo mollasseo

Oh yeah yeah yeah

niga bureuneun naui ireumi

deutgo sipeo neoui geu moksori

mollasseo eolmana geuriwohalji

dorawajwo

Please give me one more chance