Lagu Korea

Download Lagu You Calling My Name MP3 GOT7, Video Klip You Calling My Name Lagu Korea Terbaru 2019

cara unduh atau download You Calling My Name dinyanyikan GOT7, simak juga lirik lagu You Calling My Name dan video klip You Calling My Name

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Yuk simak, cara unduh atau download You Calling My Name dinyanyikan GOT7 dalam MP3 Gudang Lagu Korea terbaru 2019.

Simak juga lirik lagu You Calling My Name dan Video Klip You Calling My Name dalam artikel ini.

GOT7 merilis lagu terbarunya berjudul You Calling My Name.

You Calling My Name dirilis pada 4 November 2019 lalu dan hingga kini masih menduduki trending topik YouTube music Indonesia.

Lagu You Calling My Name menceritakan tentang seseorang yang mengharapkan kehadiran sosok yang dicintainya.

Berikut lirik lagu You Calling My Name - GOT7

neol ullyeobeorin
naega cham miwosseosseo
sangcheoman namgin
silsureul wonmanghaesseo
ije neo eopsin
uimireul ilheun ireum
dasi bulleojwo

chimyeongjeogin nae Mistake
niga eopsneun naneun Fake
bichi eopsneun haneul Black
uimijocha eopsneun maeil
Oh cheoleopsdeon Bad guy
Oh neol ullin daega
Oh oh girl tteonaji malgo dorawajwo
I was a fool

niga sarajin ihuro
sarajyeo naui iyudo
geuttaen micheo mollasseo
Oh yeah yeah yeah

niga bureuneun naui ireumi
deutgo sipeo neoui geu moksori
mollasseo eolmana geuriwohalji
dorawajwo
Please give me one more chance

Halaman selanjutnya
Halaman
1234
Tags
download lagu
You Calling My Name
GOT7
Video Klip
Gudang Lagu
MP3
Berita Terkait :#Lagu Korea
Penulis: Resky Mertarega S
Editor: Noval Andriansyah
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
Video Pilihan
Video Detik-detik Korban Terbangun saat Tergeletak Wajah Penuh Luka seusai Ledakan di Monas
Video Detik-detik Korban Terbangun saat Tergeletak Wajah Penuh Luka seusai Ledakan di Monas
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan