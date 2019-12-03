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Drakorindo You Drive Me Crazy Subtitle Bahasa Indonesia (Sub Indo), Video Download Drakor
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Bagaimana sinopsis You Drive Me Crazy?
You Drive Me Crazy adalah serial televisi Korea Selatan tahun 2018.
Drama Korea ini dibintangi Lee Yoo Young, Kim Seon Ho, Kim Sung Joo dan Kwon Do Woon.
Drama You Drive Me Crazy disiarkan di MBC mulai 7 hingga 8 Mei 2018 pukul 22:00.
You Drive Me Crazy di sutradarai oleh Kim Jin Min yang pernah menggarap drakor Marriage Contract dan Pride and Prejudice.
Serial drama Korea ini ditulis oleh skenario Park Mi Ryeong yang akan menceritakan 2 teman sejak kecil yang sudah menjadi sajabat.
Namun karena insiden mereka berjuang akan mempertahankan cinta atau persahabatan.
Eun Sung (Lee Yoo Young) bekerja sebagai penerjemah bahasa Perancis.
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