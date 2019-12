Ilustrasi. Biodata Pemain Shady Mom in Law, Daftar Lengkap Pemeran Drakor Shady Mom in Law.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Shady Mom in Law adalah drama Korea yang tayang perdana pada 20 Mei 2019 di SBS. Artis yang menjadi pemeran drakor Shady Mom in Law adalah Kim Hye Sun dan Shin Da Eun. Bagaimana biodata pemain Shady Mom in Law?

KDrama Shady Mom in Law disutradarai oleh Lee Jung Hoon.

Berikut, biodata pemain Shady Mom in Law dalam daftar lengkap pemeran drakor Shady Mom in Law.

1. Kim Hye Sun sebagai Wang Soo Jin

Kim Hye Sun sebagai Wang Soo Jin (Instagram/kimhyesun1969)

Kim Hye Sun adalah seorang aktris Korea Selatan.

Ia terkenal karena peran utamanya dalam drama televisi First Wives 'Club.

Nama: Kim Hye Sun

Tanggal lahir: 28 September 1969

Tempat Lahir: Seoul, Korea Selatan

Tinggi: 162 cm

2. Shin Da Eun sebagai Jenny Han

Shin Da Eun sebagai Jenny Han (Instgaram/shindandan_)

Shin Da Eun adalah aktris asal Korea Selatan.

Ia menjadi bintang dalam serial televisi The Sons, Give Love Away dan The Return of Hwang Geum Bok.