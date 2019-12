Chord Gitar ILIR7 'Entah Apa yang Merasukimu', Lengkap dengan Lirik Lagu

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Lagu Entah Apa yang Merasukimu yang memiliki judul asli Salah Apa Aku, pernah viral di Aplikasi TikTok dengan gaya joget yang khas.

Yuk simak, chord gitar atau kunci gitar Entah Apa yang Merasukimu yang dipopulerkan ILIR 7.

Berikut, lirik lagu dan chord gitar Lagu Entah Apa yang Merasukimu atau Salah Apa Aku dari ILIR 7.

Berikut, lirik lagu dan chord gitar Lagu Entah Apa yang Merasukimu atau Salah Apa Aku dari ILIR 7.

Intro : C ~ G ~ F ~ Fm….

C G/B

….Aku percaya kamu

F

Tapi lagi-lagi kau bohongiku

G

Kau telah tipu aku ~

*)

C G/B

….Aku menyayangimu

F

Tapi lagi-lagi kau sakitiku

G

Kau telah khianatiku

#)

F

Tak pernah ku sangka kau telah berubah

G

Kau membagi cinta dengan dirinya

F

Aku yang terluka

G

Sungguh aku kecewa ~

Reff:

C G

Entah apa yang merasukimu

F C

Hingga kau tega mengkhianatiku

Am G

Yang tulus mencintaimu ~

C G

Salah apa diriku padamu

F C

Hingga kau tega menyakiti aku

Am G F

Kau sia ~ siakan cintaku ~

*

Song: Am G F -Em Dm -Em F G

huwo ~