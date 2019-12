2 Anggota DPRD DKI Cekcok, Politisi PDIP Tuding Legislator PSI Bocorkan Materi Rapat Ke Wartawan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Dua anggota DPRD DKI jakarta dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan PDI-Perjuangan terlibat cekcok, saat pembahasaan RAPBD di komisi C DPRD DKI jakarta.

Anthony Winza Probowo Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI cekcok dengan rekan satu komisinya dari Fraksi PDI-P, Cinta Mega.

Mereka terlibat adu mulut dalam rapat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta 2020 di ruang rapat Komisi C Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (5/12/2019) malam.

Perdebatan sengit keduanya bermula saat Komisi C membahas anggaran penyertaan modal daerah (PMD) untuk badan usaha PD PAM Jaya.

Cinta menuding Anthony menyebarkan materi yang dibahas di dalam rapat kepada wartawan. Cinta tidak menjelaskan materi rapat yang dimaksud.

"Pak Anthony, kalau pembahasan rapat itu jangan disebar ke media," ujar Cinta.

Anthony pun menanggapi pernyataan Cinta. "Ini tuduhan apa lagi," kata dia. Anthony dan Cinta saling menunjuk. Mereka juga membantah pernyataan satu sama lain.

Anggota Komisi C lainnya berupaya menenangkan mereka. Ketua Komisi C Habib Muhamad bin Salim Alatas kemudian meminta Anthony masuk ke dalam ruangan Komisi C yang berada di samping ruangan rapat.

Habib juga menskors rapat pembahasan RAPBD sampai Jumat ini untuk mendinginkan suasana.

"Anthony, saya pimpinan rapat, masuk ke dalam dulu," ucap Habib.