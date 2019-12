Chord Gitar Kartonyono Medot Janji - Nella Kharisma

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Teruntuk penggemar Nella Kharisma, berikut, chord gitar atau kunci gitar Kartonyono Medot Janji.

Simak juga, lirik lagu serta Video Klip Kartonyono Medot Janji dan cara unduh atau download lagu Kartonyono Medot Janji MP3.

Berikut, lirik lagu dan chord gitar Kartonyono Medot Janji.

(Intro) Dm G C Am

Dm G C..

Dm G C Am

Dm G C..

C

kok kebangeten men..

C F

sambat blas ra ono perhatian

Dm

jelas ku butuh atimu

G

ku butuh awakmu

F Fm G

kok kebangeten men..

C

loro ati iki

C F

tak mbarno karo tak nggo latihan

Dm

sok nek wes oleh gantimu

G

wes ra kajok aku..

F G

mergo wes tau.. wes tau jeru

Dm G

mbiyen aku jek betah

C Am

suwe suwe wegah

Dm G Am

nuruti kekarepanmu sansoyo bubrah

Dm G

mbiyen wes tak wanti wanti

C Am

ojo ngasi lali

F G C

tapi kenyataannya pergi..

(Chorus)

F G

kartonyono neng ngawi medot janjimu

C G Am

ambruk cagak ku nuruti angen angenmu

F

sak kabehane wes tak turuti

G

tapi malah mblenjani

F G

budalo malah tak duduhi dalane

C G Am

metu kono belok kiri lurus wae

F G

rasah nyawang sepionmu seng marai ati

C

tambah mbebani..