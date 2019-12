Chord Gitar Lagu Tak Ikhlasno dari Happy Asmara, Lengkap dengan Lirik dan Cara Download Tak Ikhlasno. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Chord gitar lagu Tak Ikhlasno dari Happy Asmara beserta lirik lagunya.

Berikut chord Lagu Tak Ikhlasno dari Happy Asmara

Intro : C G Am Em

F C Dm G..

C G

Sepine wengi iki

Am Em

Ngeridu ati

F C Dm

Seng tansah kelingan sliramu

G C

Kowe ninggal aku..

C G

Ademe howo iki

Am Em

Nggowo loro sing kang nyoto

F C

Mergo nyawang kowe

Dm G C F G C

Gandeng karo liyane..

Am Em

Yen pancen iki wis garise

F C

Aku ikhlas lahir batine

Am Em

Kabeh kudu tak lalekne

F G

Masio.. abot sanggane..

Reff :

C G Am

Ra sepirone loro ati iki

Em F

Amergo di tinggal pergi

C Dm

Tapi loro ati iki

G C

Amergo di khianati..

G Am

Yen pancen uwis garise

Em F

Kowe gandeng karo dek'e

C Dm

Mung dungoku mugo langgeng

G C

Sak lawase..

Musik : C G Am Em

F C Dm G

C G Am Em

