Download Lagu EXO Thats Okay, Gudang Lagu Korea Terpopuler

Download Lagu EXO 'Thats Okay' MP3, Gudang Lagu Korea Terpopuler.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Yuk simak, cara unduh atau download lagu D.O. EXO berjudul Thats Okay, dalam MP3 gudang lagu Korea terpopuler.

Termasuk, lirik lagu dan Video Klip Thats Okay.

Berikut, lirik lagu Thats Okay.

suthage seuchyeogan

gamjeongdeure mudyeojineun gamgak

eonjebuteonga iksukhaejyeobeorin

maeumeul sumgineun beopdeul

nan eodijjeume wa issna

apman bogo dallyeoogiman haessdeon

doraboneun geosdo waenji geobi na

mirwodun yaegideul

sigani gadeut nae anen

haengbokhaesseossdeon ttaeron

gaseumi jeoril mankeum nunmulgyeoun naldo

maeil gati tteugo jineun taeyanggwa

jeo dalcheoreom jayeonseure bonae

ttaeron ulgo ttaeron usgo

gidaehago apahaji

dasi seollego mudyeojigo

maeumi ganeun daero issneun geudaero

sumanheun byeori geuraessdeusi

eonjena gateun jari

je moksui bicheuro hwanhage bichul teni

sumgiji malgo neoreul boyeojullae pyeonhi

ne moseup geudaero

geurae gwaenchanha gwaenchanhado

oneul nan cheoeumeuro

soljikhan nae maeumeul majuhae

geoul ape seoneun geosdo meomusdae

i pyojeongeun tto wae irido eosaekhae

areumdaun geon neul sojunghago

jamsi meomulda adeukhi meoreojyeodo

neul maju bodeut pyeongbeomhan

ilsangeul chaeul maeumui nun