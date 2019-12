Download MP3 Lagu EXO 'Obsession', Gudang Lagu KPop Terbaru Terpopuler 2019

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Yuk simak, cara unduh atau download MP3 lagu EXO berjudul Obsession, dalam Gudang Lagu Kpop terbaru terpopuler 2019.

Termasuk, lirik lagu dan Video Klip Obsession.

Berikut, lirik lagu Obsession - EXO

jebal ije geuman

bami nuneul meolge kkeum hani

neon tto mollae sumeodeureossji

jamdeun gwisga sseuk haltda chyeodaboda

halkwigon useodae

kkeutdo eopsi soksagineun moksori

Oh you’re the bad dream kill

nareul hollyeo jakku bulleo

neo issneun got geurae nege orago

nal andago? (I don’t think so)

mwonde naege pagodeureo (I don’t think so)

neon nae nuneul garyeo (I don’t think so)

jinsildeureul deopeo (I don’t think so)

heosdoen kkum beoryeo (I don’t think so)

dogeul baetge haji ma (I don’t think so)

neon nal dasin mot gajyeo (I don’t think so)

Shut up and go away

Thousand nights jigyeopdorok malhaesseo

jjoccgo jjoccneun akmong ijen kkeutnaelge

buri kkeojin exit light

ije geuman kkeojyeo jullae naegeseo

jigyeowo



Ha! geumanhae dwo

nae gwissoge ssodadaeneun sori Imma let it blow

ogameun geugeoseuro ssolligo gonduseogo

deureoon neoneun jemeosdaero hwijeoeo

hannuneul tteun chaero jamdeulmyeon

sori eopsi seumyeodeuneun the phantom

I’m so sick and tired of it

buri kyeojimyeon nega sarajyeo issgil

nal wihandago? (I don’t think so)

mwonde naege pagodeureo (I don’t think so)

gipge seumyeodeureo (I don’t think so)

honranseureowo (I don’t think so)

Take whatever (I don’t think so)

boijido mara (I don’t think so)

neon nal dasin mot gajyeo (I don’t think so)

jipchakhaji jom ma

Thousand nights jigyeopdorok malhaesseo

jjoccgo jjoccneun akmong ijen kkeutnaelge

buri kkeojin exit light

ije geuman kkeojyeo jullae naegeseo