TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Anggota Kodim 0410/KBL sebanyak 50 Personil di bawah pimpinan Pasi Ops Kapten Inf Dja'far mengikuti kegiatan apel personil gabungan pengamanan Pertandingan Sepak bola Shopee liga 1 Badak Lampung Vs Persija di jl.Sumpah pemuda areal parkir Stadion Sumpah Pemuda PKOR Way halim Kelurahan Perumnas Way halim Kecamatan Way halim Kota Bandar Lampung Minggu (8/12/2019).

Apel Personil gabungan pengamanan Pertandingan Sepak Bola terdiri dari TNI,Polri dan Sat Pol PP jumlah personil 850 orang,

Anggota Kodim 0410/KBL Ikuti Kegiatan Apel Gabungan Pengamanan Pertandingan Sepak Bola Shopee Liga 1 (Istimewa)

Apel dipimpin oleh Kapolresta Bandar Lampung AKBP Yan Budi Jaya, dalam sambutannya Kapolresta Bandar Lampung menyampaikan

- Pengamanan kali ini harus di lakukan dengan baik setelah ada pengalaman pada saat pertandingan Madura United.

- Personil yang melaksanakan Pengamanan haruslah menghadap penonton bukan menghadap atau melihat pertandingan, Kalau ada penonton yang melempar tahu dan bisa kita amankan.

- Untuk analisa intelijen bahwa pengamanan harus extra pengamanan karna pertandingan hari ini lebih ramai dari pada pertandingan yang sudah dan Suporter Jekmania sudah berada di Stadion PKOR Way halim 800 orang.

- Penjagaan pintu masuk harus di perketat dan tertib periksa barang bawaan penonton maupun suporter jangan sampai ada barang yang membahayakan yang dapat mengganggu jalannya pertandingan, Demikian ujar Yan Budi.(tribunlampung.co.id/rls)