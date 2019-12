Download MP3 Lagu EXO 'Wolf', Gudang Lagu Korea Terpopuler

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Yuk simak, cara unduh atau download MP3 lagu EXO berjudul Wolf, dalam MP3 gudang lagu Korea terpopuler.

Termasuk, lirik lagu dan video klip Wolf.

Berikut, lirik lagu Wolf.

(Come on! Come on!)

[ChanYeol]

Chogiwa danbeone neukkyeo

Neol hanibe chijeu choreom jibeo noeul tteda



[Kris]

Hyangi madgo, saekkal, aemihago

Wain boda uahage jaba meogeul tteda



[Kai]

Ageureonde ppaltobe himi ppajyeo imatkkaji eu~ Eobseojyeo

Hokshi naega apeungolka byeongirado geollin geoni ([BaekHyun] Yekeunilattae)[SeHun] Jeongshin charyeo

Eojjyeoda ingan naega mameul ppaetgyeo beoryona

[BaekHyun] Geureon ani geori ppunirago

[All]

Hey~ Hwak meureo

Geu daeum mak mak heundeulha jeongshi naege

Hey~

Ja anaebon seutailo

Jeogeun boreumdari jigi jeone haechiwora

[All] Geurae Wolf, naega Wolf, Awoo~

Ah, saranghaeyo!

[LuHan] Nan neukdego, neon minyeo

[All] Geurae Wolf, naega Wolf, Awoo~

Ah, saranghaeyo!

[Kai] Nan neukdego, neon minyeo

[LuHan]

Geobu alsu eobshi ganyeora

I neukkime ppajyeo beoryeo nareul nasseo

[BaekHyun]

Nan dansun ange joah

Nae soge seulmeo itteon geoshi jigeum nundeosseo~

(Come on!)

[D.O] Yeah!

(Come on!)

[SuHo]

Geunyeol jombwa

Gong gongae ppajyeo

Ni nappae situation

Ihae mottae mottae

[D.O] Jeo deoreoun neukttae nomi gyeolgukk nal jabwa meogaetji

[Lay] Geuge, aninde, saranghae ppajing eobnida