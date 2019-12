Harga Mobil Bekas Toyota All New Fortuner Mulai dari Rp 300 Jutaan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Anda pecinta mobil Sport Utility Vehicle alias SUV, langsung cek harga mobil bekas Toyota All New Fortuner.

Anda mencari mobil SUV tangguh dan berkelas?

Kalian bisa lirik Toyota All New Fortuner bekas.

Toyota All New Fortuner jadi salah satu SUV populer di Indonesia.

Ingin meminang kondisi seken alias bekasnya?

Cek harganya di sini yuk.

• Harga Mobil Bekas Toyota Agya 2019, Mulai dari Rp 70 Jutaan hingga Rp 100 Jutaan

Tersedia dalam beberapa pilihan, harga All New Fortune bekas termurah berdasarkan catatan kami adalah untuk tipe G Diesel A/T lansiran 2016, seharga Rp 360 juta.

Masih pada unit lansiran 2016, sedikit di atasnya ada tipe SRZ Bensin A/T seharga Rp 400 juta, juga tipe VRZ Diesel A/T seharga Rp 410 juta.

Cek Harga Bekasnya Toyota All New Fortuner 2016 hingga Tahun 2018 Yuk

Toyota All New Fortuner termahal adalah lansiran 2018 tipe TRD Diesel A/T yang dijual seharga Rp 460 juta.

Berikut daftar harga mobil bekas Toyota All New Fortuner lengkap:

Toyota All New Fortuner G Diesel A/T 2016 Rp 360 juta