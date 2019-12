VIDEO Raline Shah Diundang Disney Nonton Bareng Will Smith dan Tom Holland

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Raline Shah diundang Disney dan dapat nonton bareng Will Smith di Premier Film Spies in Disguise.

Artis Raline Shah mendapat undangan istimewa dari Disney untuk hadir di Premiere Film Spies in Disguise di di El Capitan Theater, Hollywood, California, Amerika Serikat, Rabu (4/12/2019) waktu setempat.

Tidak hanya itu Raline juga nonton bareng aktor-aktor besar hollywood, Will Smith dan Tom Holland.

Raline Shah mengunggah potret dirinya saat hadir di premier Film Spies in Disguise di akun Instagram-nya @ralineshah

I don’t care that I looked like a choked pigeon.

I got to meet and laugh with The Fresh Prince of Bel Air and thats a big deal for a 90’s kid!

Had fun times with fun people at the @spiesindisguise premiere in Hollywood.

Thanks for having me Disney #latepost

Terlihat Raline Shah berpose dengan Will Smith.

Tak hanya itu Raline juga mengunggah foto selfienya dengan Tom Holland.