Cerai Lagi, Wanda Hamidah: Oh, Sudah Selesai

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Kabar mengejutkan datang dari Wanda Hamidah.

Diam-diam, ia sudah bercerai dengan suaminya, Daniel Patrick Hadi Schuldt.

Tak ada yang mengetahui kabar tersebut.

Saat dimintai konfirmasi, Wanda Hamidah pun membenarkannya.

"Ih, kamu ke mana saja. Telat. Oh, sudah selesai. It's over," ujar Wanda Hamidah saat ditemui di kawasan Epicentrum, Jakarta Selatan, Selasa (10/12/2019).

Namun, saat ditanya lebih lanjut, Wanda Hamidah enggan berkomentar. Yang jelas, perceraian tersebut terjadi pada tahun ini.

"Kalau teman mau konfirmasi, berita itu benar. Untuk selanjutnya saya nggak mau cerita lebih banyak lagi," tukasnya.

Wanda Hamidah ternyata sudah bercerai dengan suaminya, Daniel Patrick Hadi Schuldt.

Perceraian pun berlangsung secara diam-diam dan tak terendus oleh media.

Lantas, apa sih yang menjadi alasan Wanda Hamidah dan Daniel Patrick memutuskan untuk berpisah?

"Kalian baru tahu? So late," ujar Wanda Hamidah saat ditemui di kawasan Epicentrum, Jakarta Selatan, Selasa (10/12/2019).