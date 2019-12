Download Film Spellbound dengan Subtitle Bahasa Indonesia, Film Korea Terpopuler

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut cara unduh atau download dan sinopsis film Korea Spellbound dengan terjemahan atau subtitle bahasa Indonesia (sub Indo).

Termasuk, cara nonton online lewat streaming Spellbound di HP atau ponsel.

Bagaimana sinopsis Spellbound?

Film Korea Spellbound dirilis pada tanggal 1 Desember 2011.

Spellbound, juga dikenal sebagai My Girlfriend Can See Ghosts, adalah film komedi romantis horor Korea Selatan 2011.

Film Korea Spellbound dibintangi oleh Son Ye Jin dan Lee Min Ki.

Bercerita tentang seorang pesulap yang jatuh cinta dengan seorang wanita yang bisa melihat hantu.

Dalam sinopsis Spellbound, Jo Goo diperankan oleh Lee Min Ki.

Ia seorang pesulap jalanan.

Suatu hari, ketika sedang bermain sulap dirinya melihat seorang wanita yang hanya diam saja melihat permainan sulapnya.