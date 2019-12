GASnet Luncurkan Program GASPlay Bagi Warga Bandar Lampung, Koneksi Cepat Bergaransi  

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID- Pascapeluncuran pertama Gasplay pada Maret 2019, PT. Telemedia Dinamika Sarana atau Gasnet melakukan kegiatan Sosialisasi Produk Gasplay di Area Lampung tepatnya di kantor kelurahan Perumnas Way Halim Kota Bandar Lampung.

Kepala RO PGNCom Lampung Ade Irawan mengatakan layanan GASPLAY saat ini sudah tersedia di berbagai perumahan dan apartemen di beberapa kota di Indonesia. "GASPLAY mempunyai 2 paket pilihan yaitu 2Play (Internet + TV) dan 3Play (Internet + TV + Gas Bumi PGN). GASPLAY kini menjadi solusi memenuhi kebutuhan rumah tangga akan layanan energi dan Internet Cepat," kata Ade Irawan.

Menurut dia, GASPLAY merupakan salah satu product retail layanan yang diberikan PT. Telemedia Dinamika Sarana dan menjadi solusi jitu memenuhi kebutuhan rumah tangga pelanggan, baik dari sisi energi maupun kebutuhan internet. Hal inlah yang membedakan layanan PT. Telemedia Dinamika Sarana dengan perusahaan provider lainnya.

Ade menambahkan di bawah GASNET pengembangan produk GASPLAY akan terus ditingkatkan secara produk dan kualitas berkolaborasi dengan produk dari PGN Group. Keunggulan Gasplay lainnya yaitu mendapatkan jaminan penanggulangan gangguan nonstop, berlaku untuk seluruh paket layanan.

Penunjukan Perumnas Way Halim sebagai lokasi pertama peluncuran Produk GasPlay di Lampung, ini mendapat respon positif para warga Perumnas Way Halim. Dalam kegiataan ini Turut hadir Camat, Lurah, seluruh RT dan kepala lingkungan Perumnas Way Halim, Sales Area Head PGN Lampung, Kepala RO PGNCom Lampung dan Manager PGN Solution area Lampung.

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka pengenalan dan untuk mengajak masyarakat Bandar Lampung pada umumnya dan masyarakat pelanggan gas bumi PGN pada khususnya, agar nantinya dapat menggunakan layanan Gasplay.

Gasnet merupakan satu-satunya ISP (internet service provider) yang memberikan jaminan rasio bandwidth terhadap layanan internet baik dedicated maupun broadband internet.

Adapun kelebihan layanan Gasnet adalah koneksi cepat dan tergaransi. Secara layanan, Gasnet menggaransi bahwa rasio traffic internet dijaga agar tidak terlalu besar pembagiannya, sehingga pelanggan dapat menikmati experience yang berbeda ketika berselancar, terutama pada jam-jam yang sibuk.

GASNET merupakan anak Perusahaan PT. PGAS Telekomunikasi Nusantara (PGNCom) yang bisnis utamanya sebagai penyedia solusi teknologi berbasis internet dengan kecepatan dan kehandalan layanan yang terpercaya di Indonesia. Sedangkan PGNCom sendiri merupakan anak usaha PT PGN Tbk dalam sektor penyediaan bandwidth internet. (*)